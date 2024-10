Kop-staartbotsing tussen drie auto’s op Boerakkerweg in Boerakker

Boerakker – Donderdagavond is er op de Boerakkerweg (N388) bij Boerakker rond 19.00 uur ter hoogte van de carpoolplaats drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Infoleek.nl.

Door de aanrijding ondervond het verkeer op de Boerakkerweg enige overlast. Ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft een van de betrokkenen onderzocht, vervoer naar het ziekenhuis was voor zover bekend niet noodzakelijk.

Wat de oorzaak was van de kop-staart aanrijding is niet bekend. Bergingsbedrijf Collewijn was met twee bergingsvoertuigen ter plaatse, om de beschadigde auto’s af te slepen.

Foto's