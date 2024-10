Leek – Hulpdiensten zijn donderdagmiddag op zoek geweest naar de bron van een vreemde lucht aan de Wolvenschans in Leek.

Er zou een gaslucht zijn geroken, maar toen de brandweer en Enexis ter plekke kwamen was de lucht verdwenen. Even later hing er toch weer een vreemde geur in de straat meldt Rtvnoord.nl.

Foto's