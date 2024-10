Politie, via X & G. Bouman 112groningen.nl

Hellum – In het water aan de Heerenhuisweg bij Hellum is woensdagmiddag rond 14:20 uur het lichaam van een overleden persoon aangetroffen. Dat meldt de politie via X.

De politie is een onderzoek gestart naar de identiteit van deze persoon en de toedracht van het overlijden. Met alle scenario’s wordt rekening mee gehouden.

Update: Uit het onderzoek is gebleken dat er geen signalen zijn die wijzen op een misdrijf.

