Kinderziektes in matrixborden maakten werkzaamheden A7 onmogelijk (Video)

Groningen – De werkzaamheden op de A7 tussen de stad en Hoogkerk konden afgelopen weekend niet doorgaan vanwege kinderziektes in de matrixborden die boven de weg hangen. Bij Combinatie Herepoort baalt men als een stekker. Schrijft Oogtv.nl.(door: Sebastiaan Scheffer)

“We hadden vrijdagavond zestig man klaar staan die aan de slag zouden gaan”, vertelt Bert Kramer van Combinatie Herepoort. “Op het allerlaatste moment hebben we moeten besluiten dat het niet door kon gaan waarop we deze mensen naar huis hebben gestuurd.” De oorzaak van het probleem is ingewikkeld om uit te leggen. Kramer: “Als je aan de weg gaat werken dan moet je tekeningen maken. Op deze tekeningen geef je de afzettingen weer, maar ook de maatregelen als snelheidsveranderingen. De wegbeheerder, in dit geval Rijkswaterstaat, controleert die tekeningen, waarna toestemming wordt gegeven. Ondertussen worden de tekeningen naar Wolfheze gestuurd.” Video hier.

“Conflict op de matrixborden”

In Wolfheze zit de wegverkeersleider die de snelwegen in het Noorden in de gaten houdt en ook de aansturing van de matrixborden verzorgt. Matrixborden zijn elektronische borden boven de snelwegen die verschillende maatregelen kunnen tonen. “Toen de wegverkeersleider vrijdagavond de afsluiting wilde activeren werd deze door het systeem niet geaccepteerd. Er ontstond een conflict omdat verschillende borden niet dat konden tonen wat wij wilden.” Een voorbeeld van een mogelijk conflict is een afgesloten rijstrook. Deze strook krijgt een rood kruis. Het rode kruis wordt voorafgegaan door verdrijvingspijlen. Als een bord een pijl niet weer kan geven ontstaat er een onduidelijke verkeerssituatie. “Op dat moment moet je beslissen om de afsluiting er af te halen omdat er anders gevaarlijke situaties op de ringweg kunnen ontstaan.”

“Dit is heel erg balen”

In de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg is men zaterdagochtend direct aan de slag gegaan met het vervangen van drie matrixborden. “Ook op de N370 hangen twee borden die vervangen moeten worden. Voor nu betekent het dat wij de werkzaamheden die gepland stonden niet uit kunnen voeren. Bij een viaduct bij Hoogkerk wilden we voegwerk herstellen dat beschadigd is geraakt bij een brand jaren geleden. Twee weken geleden hebben we een deel van het viaduct al kunnen doen, nu was het andere deel aan de beurt. En in dat opzicht is het erg balen omdat dit het laatste weekend is dat je zulke werkzaamheden eigenlijk kunt doen. Door de vochtigheid en de weersomstandigheden kan dit voorlopig niet meer.”

