Schutter (22) Café Donovan’s krijgt twee jaar cel

Groningen – De 22-jarige man die vorig jaar maart een schot loste in Café Donovan’s in de Peperstraat, is veroordeeld tot 24 maanden cel. Daarvan zijn acht maanden voorwaardelijk, zo meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De straf is aanzienlijk lager dan de vijf jaar celstraf die twee weken geleden door het Openbaar Ministerie werd geëist. De rechter achtte poging tot doodslag niet bewezen, maar veroordeelde de man voor bedreiging van bezoekers en personeel. De rechtbank oordeelde anders, omdat het slachtoffer geen aangifte deed en geen medische hulp zocht na de schoten.

Het schietincident vond plaats in de nacht van 4 op 5 maart 2023. Zie ook.

Foto's