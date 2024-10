Bierum – Maandagmiddag heeft een ongeval plaatsgevonden op de Hereweg in Bierum, waarbij een fietser in botsing kwam met een lijnbus. Het slachtoffer, die op de fiets zat, raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Een familielid van de fietser heeft de fiets later opgehaald. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

