Brandweer uren lang bezig met een lekkend schip

Hoogezand – De brandweer van Hoogezand is samen met de collega’s uit Bedum al urenlang bezig om een lekkend schip aan de Foxham leeg te pompen en verdere olieverontreiniging in het water te voorkomen. Een buurtbewoner sloeg alarm nadat hij merkte dat de boot water maakte en zich zorgen maakte over de mogelijke gevolgen. Hij informeerde direct de brandweer en de gemeente.

De brandweer Bedum is ter plaatse en heeft olieschermen geplaatst rondom het schip om te voorkomen dat de olie zich verder verspreidt in het water. De situatie blijft onder toezicht terwijl de brandweer het schip leeg pompt om verdere schade aan het milieu te voorkomen.

Foto's