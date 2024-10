Politie zoekt eigenaren van gestolen sieraden na reeks inbraken in Noord-Nederland

Noord-Nederland – In de zomermaanden juli en augustus 2023 zijn bij verschillende inbraken in Noord-Nederland tientallen sieraden buitgemaakt. Een deel van de sieraden kon inmiddels worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren, maar bij enkele voorwerpen is dit nog niet gelukt. De politie roept mensen die hun sieraden herkennen op om contact op te nemen.

Herken je de sieraden op de bijgaande foto’s, of zijn sieraden van jou gestolen in deze periode? Neem dan contact op met de politie eenheid Noord-Nederland via telefoonnummer 0900-8844 en vermeld het nummer dat op de foto staat.

Op de website van de politie zijn nog meer sieraden te bekijken waarvan de rechtmatige eigenaren worden gezocht. Ga naar politie.nl voor een volledig overzicht van de sieraden en bijbehorende nummers.

Foto's