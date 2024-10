Brand in studentenhuis Westerkade snel onder controle

In een woning aan de Westerkade heeft zaterdagochtend korte tijd brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 10.30 uur binnen bij de hulpdiensten. “Er bleek brand te woeden in een studentenhuis boven een winkel”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Anne Mollema. “Op het moment van het uitbreken van de brand waren er acht personen aanwezig in het pand. Deze zijn gesommeerd om naar buiten te gaan. Politieagenten waren als eerste aanwezig. Zij konden al vrij snel melden dat er daadwerkelijk brand woedde.”

De brandweer was op het moment van de melding aan het oefenen bij een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. “Met één tankautospuit en een hoogwerker is men naar het adres van de brand gegaan. Uit onderzoek bleek dat er in het huis een wasmachine in de brand stond. Dit vuur hebben we snel onder controle weten te brengen. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade. Bij de brand is flink wat rook vrijgekomen.”

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.

Foto's