Politie flyert in Paddepoel om te waarschuwen voor nepagenten

De politie heeft vrijdag geflyerd in winkelcentrum Paddepoel om met name oudere mensen te waarschuwen voor nepagenten. Deze oplichtingsvorm wordt de laatste maanden steeds vaker toegepast.

“Het is nog steeds een actueel gevaar”, schrijft de wijkagent op sociale media. “Als er iemand bij je aan de deur komt die zich voordoet als agent, geeft nooit geld of waardevolle spullen af. Bel als je het niet vertrouwt 0900 88 44 en bel alarmnummer 112 als er een agent voor de deur staat die zich niet kan legitimeren.” In het winkelcentrum ging de wijkagent met name in gesprek met ouderen, omdat zij het vaakst slachtoffer zijn van deze oplichtingsvorm.

De afgelopen maanden zijn er verschillende pogingen gedaan om op deze manier mensen op te lichten. Donderdag gebeurde dit nog in Culemborg. Een vrouw kreeg een telefoontje van iemand die zich voordeed als agent en die tijdens het gesprek de vrouw om de tuin wist te leiden. De ‘agent’ hing een verhaal op over sieraden en geld dat in veiligheid moest worden gebracht. Niet lang na het telefoontje stond de zogenaamde agent op de stoep. De oplichter nam de sieraden en bankpas van de vrouw mee en maakte een aanzienlijk bedrag buit met haar pas.”

De politie roept ondertussen ook mensen op om in gesprek te blijven met hun ouders, grootouders en buren om hen te waarschuwen voor deze oplichtingsvorm.

Foto's