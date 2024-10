Groningen- Op de rotonde Siersteenlaan/Diamantlaan heeft woensdagmiddag rond 15:20 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser.

Hierbij is de fietser lichtgewond geraakt, deze werd behandeld maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De weg was deels gestremd. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Doordat het ongeval op de rotonde was, ontstond er wel een file.

Foto's