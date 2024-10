Verplaatsing van ‘Het Slochter Molecule’

Persbericht Gemeente Midden Groningen & archieffoto toen de molecuul beklad was in het verleden

Persbericht Gemeente Midden Groningen & archieffoto toen de molecuul beklad was in het verleden

Hoogezand – Het beeld ‘Het Slochter Molecule’ wordt verplaatst. Naar verwachting wordt het kunstwerk in 2025 verplaatst naar de berm ten noorden van de A7 in gemeente Midden-Groningen. Aanleiding voor de verplaatsing is een wegaanpassing door Rijkswaterstaat.

Vanuit de richtlijnen van verkeersveiligheid kan het beeld aan de A7 daardoor niet meer op de huidige locatie blijven staan.

Achtergrond

In 2007 nemen de NAM, GasTerra en Gasunie het initiatief om een kunstwerk te laten maken ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de eerste aardgasvondst in het Slochteren gasveld. In 2009 wordt het kunstwerk ‘Slochter Molecuul’ geplaatst door kunstenaar Marc Ruygrok en onthuld door Koningin Beatrix. Het kunstwerk staat in de middenberm van de A7, dicht bij de locatie waar in 1959 voor het eerst aardgas werd gevonden. Het werd geschonken aan de gemeente Slochteren.

Aanleiding verplaatsing beeld

In 2021 benadert Rijkswaterstaat gemeente Midden-Groningen met de mededeling dat het kunstwerk verplaatst moet worden. Vanwege een geplande wegaanpassing en aangescherpte eisen over verkeersveiligheid op rijkswegen ontstaat er volgens Rijkswaterstaat een negatieve invloed op de verkeersveiligheid nabij de A7 als het kunstwerk op de huidige locatie blijft staan. De gemeente is samen met de kunstenaar Marc Ruygrok en Rijkswaterstaat op zoek gegaan naar een andere passende plek voor het kunstwerk.

Nieuwe locatie ‘Het Slochter Molecule’

Door de kunstenaar, gemeente Midden-Groningen en Rijkswaterstaat zijn ongeveer 15 alternatieve locaties onderzocht. Hierbij was naast de technische vereisten vooral aandacht voor het vinden van een prominente locatie die recht doet aan wat dit kunstwerk betekent voor de inwoners van Groningen en daarbuiten. Van al deze plekken zijn de voor- en nadelen uitgebreid in kaart gebracht. Er is onder andere voor deze locatie gekozen omdat deze goed zichtbaar is voor inwoners en bezoekers van onze provincie. Ook blijft het vlak bij de locatie waar voor het eerst aardgas werd gevonden. Op bijgevoegde kaart is te zien waar het Slochter Molecuul herplaatst zal worden.

Betekenis beeld voor Groningen

Wethouder Annemiek Hoesen: “Voor de inwoners van Groningen is het beeld een symbool van de gaswinning en de gevolgen ervan. De keerzijde van de aardgasbaten heeft een enorme invloed op onze inwoners. Het is belangrijk dat dit zichtbaar is en blijft”

Foto's