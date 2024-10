Leek – Donderdag 3 oktober zijn er meerdere bekladdingen geweest in Leek.

De politie is opzoek naar getuigen, heeft u iets gezien? Of weet u hier meer van? Dan kan u contact opnemen met de politie via 0900-8844.

Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

BVH: 2024271331

Foto's