Scheemda – Bij werkzaamheden rondom een hoogspanningsmast aan de Oude Dijksterweg in Scheemda is een gasleiding geraakt. Dat gebeurde even na half twaalf. Een blusvoertuig en meetploeg van de brandweer werden gealarmeerd. Het lek was goed te horen.

Er is weinig tot geen gevaar voor omwonenden. Beheerder Enexis is bezig om de leiding verderop af te sluiten meldt Rtvnoord(+bron).

