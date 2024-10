Groningen – Bij de Barmaheerd in de wijk Beijum in Groningen kwam maandagmiddag een melding van Koolmonoxide meting binnen.

Ter plaatse deed de brandweer wat metingen. Er werd geen verhoogde CO concentratie gemeten meldt Geert Walburg, al vrij snel keerde de brandweer terug naar de kazerne. De bewoonster kreeg het advies om wat meer ventilatie toe te passen, er hing nogal veel sigarettenrook in de woning, dat is sowieso niet gezond.

