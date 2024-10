Fietser op fatbike lichtgewond bij aanrijding op rotonde in Groningen

Groningen – Op de rotonde bij de Siersteenlaan en Diamantlaan heeft zaterdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser op een fatbike. De fietser raakte hierbij lichtgewond.

Hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen ter plaatse om assistentie te verlenen. Het verkeer ondervond hinder van het incident, maar de situatie werd snel onder controle gebracht.

De fietser is ter plaatse nagekeken door het ambulancepersoneel. Over de exacte oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend.

Foto's