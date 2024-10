Politiebureau in Leek feestelijk heropend (update)

Leek – Na een grondige verbouwing openen de burgemeester van de gemeente Westerkwartier en de politiechef van de eenheid Noord-Nederland dinsdag 1 oktober het politiebureau aan de Waezenburglaan in Leek. Tijdens de renovatie is het bureau vergroot, verduurzaamd en volledig gemoderniseerd.

Teamchef van basisteam Westerkwartier Harry Musch: “Ik ben trots op het resultaat, het politiebureau van Westerkwartier is voor het politiewerk van nu en in de toekomst dé plek waar samenwerken centraal staat.”

De verbouwing leverde een politiebureau op waar samenwerken het sleutelwoord is. Harry Musch: “De medewerkers van ons basisteam werken hier natuurlijk samen, maar we hebben ook (flex)werkplekken voor medewerkers van ondersteunende diensten uit de hele politieorganisatie. Zo faciliteren we samenwerking op verschillende niveaus en thema’s. Daarnaast ben ik ook heel blij met de ontmoetingsruimtes die we gebruiken voor onze contacten met inwoners van de gemeente Westerkwartier en de organisaties waar we dagelijks mee samenwerken.”

Modern politiewerk

Het bureau heeft alle faciliteiten die nodig zijn om het politiewerk goed uit te kunnen voeren en voldoet nu aan de eisen van deze tijd. In de multimediakamer zijn bijvoorbeeld faciliteiten aanwezig voor het digitale politiewerk zoals een digitaal spreekuur of een digitaal buurtonderzoek. Musch: “Vanuit deze kamer verzorgen we ook het populaire ‘gamen met de politie’. Dat doen we om op een laagdrempelige manier te verbinden met jongeren. En dan doel ik met name op de jongeren die we in de wijken niet tegenkomen. Zo spelen we echt in op een veranderende en steeds digitaler wordende maatschappij terwijl we vasthouden aan een van de pijlers van politiewerk: in verbinding staan.

Die ontwikkeling zie je ook in onze dienstverlening. Waar het vroeger noodzakelijk was naar het politiebureau te komen om melding of aangifte te doen, hebben onze collega’s op straat dat bureau bij wijze van spreken bij zich. In hun telefoon of op hun laptop kunnen ze alles direct verwerken in de politiesystemen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nu naar iemand die wat slechter ter been is toekomen voor het doen van aangifte of melding, in plaats van andersom.”

Duurzamer

De verbouwing leverde een gemoderniseerd en toekomst bestendig politiebureau op. De Nationale politie heeft als doel om zo’n 60 procent minder CO2 uit te stoten. De gemaakte veranderingen zijn een stap in de goede richting. Zo is het pand energiezuinig gemaakt door de installatie van een warmtepompsysteem om het pand gasloos te maken. Ook is er bijvoorbeeld LED-verlichting geïnstalleerd en zijn er zonnepanelen geplaatst.

Openingstijden en contact

Het politiebureau is gevestigd aan de Waezenburglaan 31 in Leek en is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. De politie is uiteraard 24 uur per dag bereikbaar voor urgente zaken via 112. Voor zaken die niet spoedeisend zijn, maar waarvoor u wel graag contact met de politie wil, belt u 0900-8844. Het basisteam Westerkwartier is ook te volgen op instagram onder de naam @politie_westerkwartier en op facebook onder de naam politie basisteam Westerkwartier.

Foto's