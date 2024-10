Jan Fokken van Gijssel viert 35-jarig jubileum als brandweervrijwilliger

Slochteren – Dinsdag markeert een bijzondere mijlpaal in het leven van Jan Fokken van Gijssel: hij is 35 jaar brandweervrijwilliger. Van die 35 jaren heeft hij maar liefst 27 jaar als ploegchef gediend. Naast zijn rol als ploegchef is Jan bevelvoerder, instructeur en oefenleider, waarmee hij een cruciale rol speelt binnen de brandweer.

Jan is zeer toegewijd aan het opleiden van nieuwe brandweervrijwilligers en reist door de hele provincie Groningen om zijn kennis te delen. Zijn inzet wordt breed gewaardeerd, zowel binnen zijn eigen blusgroep Harkstede als in de blusgroep van Slochteren, waar hij ook geregeld voor uitrukt. Ondanks zijn drukke schema blijft Jan altijd betrokken en zet hij zich vol overgave in voor de brandweer.

Gisteravond besloten brandweer Harkstede en Slochteren om Jan in het zonnetje te zetten. Beide blusgroepen kwamen gezamenlijk naar zijn huis om hem te verrassen met een spandoek, een passend eerbetoon voor zijn indrukwekkende 35 jaar inzet. Deze actie benadrukt hoe geliefd en gewaardeerd Jan is binnen de brandweerfamilie.

Met zijn enorme toewijding en betrokkenheid hopen we dat Jan nog vele jaren actief blijft als brandweervrijwilliger, een inspiratie voor velen.

