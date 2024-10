Onderzoek naar explosie bij woning aan de Azaleastraat in Winschoten

Winschoten – De politie doet onderzoek naar een explosie bij een woning aan de Azaleastraat. In de nacht van maandag 30 september op dinsdag 1 oktober was er een harde knal te horen in de straat.

Niemand raakte gewond, maar de explosie heeft wel veel schade veroorzaakt.

Melding

Omstreeks 00:45 uur ontving de politie een melding van een harde knal in de Azaleastraat. Eenmaal ter plaatse troffen de collega’s een beschadigde portiek aan, met meerdere kapotte ruiten en deuren.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. Zo kwamen specialisten van de FO (Forensische Opsporing) ter plaatse voor sporenonderzoek en wordt er buurtonderzoek gedaan. Op dit moment zijn er geen aanhoudingen verricht.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen en omwonenden, die iets verdachts hebben gezien of gehoord rondom deze explosie. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld een deurbelcamera of dasham. Heeft u bruikbare beelden? Of heeft u andere tips of informatie? Deel dat dan via het onderstaande tipformulier. U kunt ook informatie doorbellen via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

