Meer camera’s zijn niet de heilige graal om gevoelens van onveiligheid aan te pakken

Meer camera’s ophangen op plekken waar het onveilig is moet niet gezien worden als de oplossing om de problemen aan te pakken. Dat zegt burgemeester Koen Schuiling (VVD).

In de gemeenteraad ligt in deze periode het beleidskader Veiligheid 2025-2028 op tafel. Dit plan is gebouwd op vier pijlers: het aanpakken en voorkomen van ondermijning, perspectief bieden en grenzen stellen op het gebied van jeugd en veiligheid, maatwerk bieden bij zorg en veiligheid en door een gebiedsgerichte aanpak wijken veiliger en leefbaarder maken. Het doel is om een plan op te stellen waardoor de samenleving veiliger wordt en problemen in de haarvaten worden opgepakt.

Burgemeester Koen Schuiling: “Goede samenwerking met buurprovincies”

In de afgelopen jaren zijn er al flinke stappen gezet om de veiligheid te verbeteren. Schuiling: “Naar aanleiding van de rapporten over ondermijning zijn we veel meer vergunningen en subsidies gaan controleren aan de hand van de wet Bibob. Dat heeft veel opgeleverd. Bedrijven die actief zijn in de handel van bepaalde middelen, die jonge mensen inzetten voor het transport, waarbij de winsten uiteindelijk doorvloeien naar investeringen in vastgoed. Het zijn praktijk die in de omgeving veel overlast veroorzaken. Prettig is ook dat we dit provinciebreed oppakken, waarbij er ook samengewerkt wordt met Drenthe en Fryslân. Juist dit soort praktijken beperken zich niet tot de gemeentegrenzen.”

“Camera’s moeten we zien als middel”

Bij veiligheid gaat het ook over de incidenten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan. “Agenten en boa’s zijn de afgelopen periode ingezet op die plekken waar we problemen zagen. In het gebied de Gele Loper bijvoorbeeld. Daar zijn de afgelopen periode veel gebiedsverboden opgelegd. Bij incidenten en gevoelens van onveiligheid beschikken we over een goed gevulde gereedschapskist met maatregelen die we kunnen nemen. Een voorbeeld is het ophangen van camera’s. Daarbij wil ik wel benadrukken dat we camera’s moeten zien als middel. En niet als oplossing. Wil je problemen oplossen dan moet je inzetten op het hele speelveld. Je moet stappen zetten op het gebied van voorlichting, preventie, jeugdwerkers, medewerkers van WIJ, jeugd boa’s. Na een aantal jaren ga je dan verbeteringen zien.”

“Camera’s kunnen een effectief middel zijn”

Helpen camera’s dan niet? Schuiling: “Als je als gemeenteraad zegt, we gaan alleen inzetten op camera’s, dan houd je als het ware de hele keten, waardoor de onveiligheid wordt veroorzaakt, in stand. En ja, soms helpen camera’s. Het kan een effectief middel zijn voor de politie om personen op te kunnen sporen of om strafbare feiten op beeld vast te leggen. Maar in de uiteindelijke oplossing, om je samenleving veiliger te krijgen, moet je op een veel breder front actief zijn. Daar zetten we goede stappen in, waardoor we de komende jaren steeds meer de preventieve kant op kunnen.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Veiligheid is een gevoel”

In de gemeenteraad denken niet alle partijen daar hetzelfde over. Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Veiligheid is een gevoel. Het gevoel is dat het in onze stad onveiliger wordt. Terwijl de cijfers ons een ander beeld schetsen. Sinds 2010 dalen de misdaadcijfers. Sinds 2022 zien we weliswaar weer een stijging, maar we zitten niet op het niveau van veertien jaar geleden.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Op straat zien we een rauwheid en felheid die steeds zichtbaarder wordt”

Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen is het daar niet mee eens: “Qua geweldsmisdrijven staan we landelijk op de vierde plaats. Wij zien een stijging waarbij mensen die op straat lopen een rauwheid en felheid merken die voor hen steeds zichtbaarder wordt. Steekpartijen, intimidatie, vuurwerk dat schrik aanjaagt in buurten, vuurwapengeweld. Het is geen gevoel, maar het zijn harde feiten. Het aantal vuurwerkincidenten is met vijftig procent gestegen, waarbij we het over 220 incidenten hebben. Het aantal drugsmisdrijven is opgelopen tot 380 per jaar.”

“Kunnen boa’s niet in de avonduren worden ingezet?”

Daar reageert Daan Swets van Student & Stad op: “Maar er zijn ook cijfers die juist dalen. Door alleen de stijgende cijfers te benadrukken; praten we daarmee onze inwoners niet een onveilig gevoel aan?” Hilboesen: “De CBS-cijfers laten wat anders zien. En daarom maak ik mij grote zorgen. Kunnen we niet inzetten op meer straatcoaches? Dat boa’s meer bodycams dragen en in de avonduren worden ingezet? Daarnaast stellen wij een uitbreiding van het cameratoezicht voor.” Schuiling is op dit vlak voorzichtig. Volgens hem zijn er twee scholen waarbij de ene school wil dat boa’s een zwaardere uitrusting krijgen en de andere school is dat boa’s juist als gastheer optreden. In Groningen wil men nog niet aan een zwaardere uitrusting. Wel is de eis gesteld dat als boa’s zich bedreigd voelen dat er direct politie paraat moet staan.

Etkin Armut (CDA): “Partijen die niet begrijpen dat mensen zich onveilig voelen zouden een rondje Gele Loper moeten doen”

Ook het CDA maakt zich zorgen. Etkin Armut: “We leven in een complexe tijd met veel uitdagingen. We zien jongeren met wapens, er is veel overlast en er zijn geweldsincidenten. Partijen die niet begrijpen dat mensen zich onveilig voelen zouden een rondje Gele Loper moeten doen, dan begrijp je direct waar ik het over heb.” Van Hoorn: “Maar er is toch een verschil hoe veiligheid ervaren wordt en hoe veilig het daadwerkelijk is?” Armut: “We zien dat er criminaliteit is, we zien dat er overlast is. Als volksvertegenwoordigers kunnen we met oplossingen komen.”

Jurrie Huisman (SP): “Jongeren hebben geen plek om te chillen”

De SP zoekt de oplossing in de buurten. Jurrie Huisman: “Afgelopen week sprak ik met ouders in Paddepoel. Ze vertelden mij dat ze zich zorgen maken omdat ze zien dat er niks voor jongeren georganiseerd wordt. Ze hebben geen eigen plek om te chillen. Dit onderdeel missen we in de aanpak. Hoe kunnen we zulke plekken creëren, waardoor we laten zien dat jongeren er toe doen maar waarbij we ze hen ook verantwoordelijkheid geven over hun stekkie.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Relatief veel bijtincidenten met honden in de noordelijke wijken”

De Partij voor de Dieren mist in de aanpak een aantal punten. Terence van Zoelen: “We zien toenemend geweld in de richting van de regenbooggemeenschap waar in deze plannen geen specifieke aandacht voor is. Daarnaast zien we dat in geval van huiselijk geweld er heel veel meldingen gedaan moeten worden voor er actie ondernomen wordt. Tot slot valt op dat in de noordelijke wijken relatief veel bijtincidenten met honden voorkomen. Het is een bepaalde verharding waarbij de hond optreedt als het verlengde van het ego van hun baasje. Vaak zit er een hele sociale problematiek achter schuil, waardoor je de mogelijkheid zou moeten hebben om achter de voordeur te kunnen kijken.”

Burgemeester Schuiling zegt dat alle punten meegewogen gaan worden in het definitieve ontwerp van het Veiligheidsplan. Dat wordt later dit jaar besproken. Stadspartij 100% voor Groningen wil daar niet op wachten en heeft voor komende woensdag verschillende moties op dit onderwerp aangekondigd.

Foto's