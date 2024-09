Emmenaar(18) slaat vrouw uit het niets bewusteloos op Grote Markt

Groningen – Een man(18) uit Emmen is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de Grote Markt na een vechtpartij.

Volgens teamchef Gerard de Jonge via X van het politieteam in het centrum sloeg de jongeman na de vechtpartij ook nog in op een ander slachtoffer. De 18-jarige Emmenaar zou vrouw, uit het niets, in één klap bewusteloos hebben geslagen.

De man werd na zijn aanhouding meteen getest op alcoholgebruik en bleek zwaar beneveld. De man zit nog vast en wordt vrijdag verhoord.

