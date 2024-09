Man gewond na inslaan raam bij conflict

Regio – Aan het eind van de donderdagavond kwam er een melding binnen dat er in Hoogezand, een man aan het doordraaien was n.a.v. een conflict. De man zou een ruit van het portiek hebben ingeslagen.

Ter plaatse werden zij aangesproken door buurtbewoners, dat de man zich verwond had. Ze troffen de man aan met een hevig bloedende wond.

In afwachting van de ambulance is er door de politie een tourniqet aangelegd en hebben zij de arm van de man omhoog gehouden. De 47- jarige man bleek de ruit met zijn blote hand te hebben ingeslagen. De man is ter behandeling met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. LET OP!!!!! 2e foto kan als schokkend worden ervaren. Meldt de wijkagent via Instagram.

Foto's