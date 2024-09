Bestelbus onder verdachte omstandigheden in brand op carpoolplaats

Niebert – De brandweer van Leek is donderdagavond opgeroepen voor een autobrand aan de Boerakkerweg in Niebert. Op de carpoolplaats onder A7 was er brand ontstaan bij een bestelbus. Dat meldt Infoleek.nl

Een voorbij komende rijschoolhouder had toevallig een jerrycan water mee en heeft daarmee de beginnende brand weten te blussen. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft een na controle rond het voertuig uitgevoerd.

Omdat de brand aan de Mercedes bus onder verdachte omstandigheden was ontstaan heeft de politie er een plaats delict (PD) van gemaakt. De politie doet onderzoek hoe de brand is ontstaan.

Foto's