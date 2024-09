`Middelbrand` bij Delfstate bij de Grundellaan in Delfzijl (update)

Delfzijl – Bij de Grundellaan in Delfzijl kwam woensdag rond 11:20 uur een melding binnen via de meldkamer Drachten van een `middelbrand gebouw`, de brandweer van Delfzijl was snel ter plaatse.

Bewoners moesten het pand verlaten en werden er naast opgevangen bij het Gezondheidscentrum. Ze gingen gelijk op verkenning uit en begonnen met blussen en een binnenaanval. Er werd een raam geforceerd.

Meerdere brandweervoertuigen kwamen ter plaatse. De toedracht is nog onbekend. Er moest ook een ambulance komen voor controle van een bewoonster. De flat wordt geventileerd. Lees ook liveblog VR Groningen.

