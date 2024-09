Kamer stemt in met motie tegen munitiedepots in Groninger bevingsgebied

Regio – Er moet een verbod gaan komen op het bouwen van munitiedepots in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Kamer gaf dinsdagmiddag haar fiat aan een motie van Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Julian Bushoff (PvdA), waarin de regering wordt verzocht tot een verbod te komen op het bouwen van munitiedepots in het mijnbouwschade-gebied.

Eén van deze plekken die Defensie onderzoekt voor een munitiedepot grenst vlak tegen onze gemeente, tussen het buurtschap Lageland en Woltersum bij Luddeweer. In het mogelijke depot moet munitie komen te liggen, die Defensie snel kan inzetten. Defensie denkt aan centraal gelegen munitieopslag of meerdere in Noord-Nederland, dicht bij de Eemshaven.

Om het depot op deze plek aan te kunnen leggen, moet zeker één boerderij tegen de vlakte. Wanneer Defensie kiest voor één van de andere plekken in Noord-Nederland, zullen hier ook boerderijen en huizen moeten worden verwijderd. Eind vorige week werd duidelijk dat er daardoor veel weerstand heerst tegen de komst van de depots. De Kamerleden zijn het daarmee eens: “Gedupeerden, die jarenlang hebben moeten strijden met de overheid omdat hun woning door gaswinning kapot en onveilig is gemaakt, mogen niet nogmaals gedupeerd mogen worden door onteigening en gedwongen verhuizing.” Zegt Oogtv.nl.

Foto's