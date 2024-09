VVD hekelt overvloed aan wisselende snelheden op bebording nieuwe Ring-Zuid

Groningen – Wie over de nieuwe zuidelijke ringweg rijdt, kan het niet zijn ontgaan: er hangen nogal wat matrixborden boven de weg. Wanneer er geen stremmingen zijn, staat op het gros van de digitale borden de maximumsnelheid aangegeven. Verwarrend, vindt de raadsfractie van de VVD, vooral omdat de maximumsnelheden soms snel veranderen. Dat meldt OOGTV.nl

“Het heeft lang geduurd, maar we kunnen alleen maar zeggen dat het het wachten waard is geweest,” laat VVD-raadslid Rik Heiner weten. “Als we over de ring rijden, worden we er blij van en zijn we trots dat wij nu niet meer de enige stad zijn tussen Amsterdam en Hamburg waar stoplichten stonden. Toch hebben we nog een aantal punten waarop wat ons betreft verbetering en verduidelijking mogelijk is.”

Die verbetering zit volgens Heiner in het verminderen van de hoeveelheid borden die de snelheid aangeven, zowel op vaste borden als op matrixborden boven de weg. “Veel verkeersborden leiden af en bevorderen de verkeersveiligheid niet. Matrixborden zouden een afwijkende snelheid moeten tonen bij bijvoorbeeld files, maar nu geven ze vooral de standaardsnelheid aan.”

Heiner stelt dat deze borden op sommige stukken van de ringweg ook grote verschillen in snelheid laten zien. Soms 50, soms 70 en even verderop weer 80 kilometer per uur. “Zo is er soms een stuk van ongeveer 100 meter waar je 70 km moet rijden, terwijl daarvoor en daarna 80 km geldt. Dit is volgens ons onduidelijk.”

De VVD stelt woensdagmiddag vragen aan het college over deze kwestie. De fractie wil dat het gemeentebestuur de kwestie aankaart bij Rijkswaterstaat.

Foto's