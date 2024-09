Willianne zet vrouwen in de schijnwerpers in “Vrouwen die Varen”

In de populaire televisieserie Vrouwen die Varen op NPO 3 worden vijftien vrouwen gevolgd die hun passie voor varen hebben omgezet in een carrière in de maritieme industrie. Deze sector, die van oudsher wordt gedomineerd door mannen, krijgt nu meer diversiteit dankzij deze vrouwen. Zij werken op verschillende schepen, zoals tankers, binnenvaartschepen en rondvaartboten, en combineren hun werk met hun privéleven.

Deze week staat Willianne, de enige vrouwelijke opstapper bij de KNRM-post Eemshaven, centraal in de aflevering. Ze is te zien aan boord van de reddingboot Jan en Titia Visser, terwijl ze laat zien wat het werk als vrijwilliger bij de KNRM inhoudt. Willianne wil andere vrouwen inspireren om ook te kiezen voor een carrière op het water.

Willianne deelt haar motivatie: “Van jongs af aan ben ik veel te vinden op het reddingstation in de Eemshaven. Het water en het varen heeft mij altijd al getrokken. Ik werk als matroos op de veerdienst naar Schiermonnikoog en daarnaast ben ik vrijwilliger opstapper bij de KNRM. Het is gewoon een feit dat de scheepvaart nog niet altijd even toegankelijk is voor vrouwen. Ik hoop dat mede door het programma Vrouwen die Varen de sector wat meer gezien wordt en het wat toegankelijker maakt.”

De aflevering van vorige week volgde Willianne tijdens haar werk op de veerboot m.s. Monnik van Wagenborg Passagiersdiensten. Met haar deelname aan het programma hoopt ze dat meer vrouwen de stap durven zetten naar de scheepvaart en dat mensen ook meer bekend raken met het vrijwilligerswerk bij de KNRM: “We hopen dat we hierdoor wellicht wat nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen!”

De nieuwe aflevering van Vrouwen die Varen wordt woensdag om 20:25 uur uitgezonden op NPO 3, met een herhaling donderdagavond om 22:35 uur.

Aflevering: Woensdag 20:25 uur op NPO 3

Herhaling: Maandag 22:35 uur op NPO 3

