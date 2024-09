Persoon overleden bij aanrijding met trein op spoorwegovergang Zuiderweg Hoogkerk (Video)

Groningen – In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft rond 01:00 uur een ongeval plaatsgevonden bij de spoorwegovergang aan de Zuiderweg bij Hoogkerk. Een persoon werd daar aangereden door een trein.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar ondanks hun inzet mocht hulp niet meer baten. De persoon is ter plekke aan de verwondingen overleden. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Het treinverkeer is tijdelijk stilgelegd om de hulpdiensten de ruimte te geven hun werk te doen en voor het politieonderzoek. Verdere informatie over de identiteit van de persoon is op dit moment nog niet bekend. Video.

