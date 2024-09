Winkeldief aangehouden na achtervolging in Groningen

Groningen – In de Sint Jansstraat is vanmiddag een winkeldief aangehouden, nadat hij met een groep meer dan 600 euro aan goederen had gestolen uit verschillende winkels in de binnenstad.

De politie en beveiligers kwamen de groep op het spoor en wisten hen ter hoogte van het Martinikerkhof te onderscheppen. Tijdens het gesprek met de politie besloot een van de verdachten op de vlucht te slaan. Beveiligers zetten de achtervolging in en wisten de jongen uiteindelijk te overmeesteren op de Sint Jansstraat.

Na de aanhouding is de verdachte overgedragen aan de politie en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie doet verder onderzoek naar de betrokkenheid van de andere leden van de groep.

Foto's