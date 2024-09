Zo kun jij je wapenen tegen een tasjesdief

Regio – Gevaar ligt altijd op de loer, vooral op drukke plekken. Zo zijn er tegenwoordig in bijna iedere grote stad wel zakkenrollers aanwezig. Helemaal op drukke plekken, zoals in het openbaar vervoer, op het station zelf en uiteraard ook in de stad. Het is daarom dus ook ontzettend belangrijk om je spullen goed in de gaten te houden en je tas niet zomaar onbeheerd achter te laten.

Hoe zonde is het dat je net een prachtige nieuwe tas hebt gekocht en deze van je ontvreemd wordt omdat je even niet zit op te letten. Uiteraard kun je dan wel online een nieuwe puffer tas kopen, maar erg ideaal is het natuurlijk niet. Om ervoor te zorgen dat jij niet ten prooi valt aan deze dieven, willen we graag een aantal tips met je delen.

Houd je tas goed bij je

Even een moment niet opletten en voor je het weet ben je je spullen kwijt. Vooral wanneer je op een drukke plek bent en bijvoorbeeld even de tas naast je neerzet omdat je rustig wilt kunnen genieten van een kop koffie, is het voor je het door hebt te laat. Het is daarom dan ook belangrijk om je tas goed bij je te houden en dus ook het liefst vast te houden. Zo kun je bijvoorbeeld je arm door de tas doen of je tas vastmaken aan je riem. Omdat het gevaar altijd op de loer ligt, is het dus belangrijk je tas geen moment uit het oog te verliezen. Vooral niet wanneer je er allerlei waardevolle spullen in hebt zitten. Stel nu dat je net een nieuwe shopper hebt gekocht en een dagje bent wezen winkelen. De kans dat je nieuwe shopper dan vol zit met allemaal leuke nieuwe spulletjes is vrij groot. Het is dan natuurlijk een enorme deceptie op het moment dat je erachter komt dat iemand je tas heeft meegenomen.

Houd je waardevolle spullen goed bij je

Dat je tas wordt gestolen is vervlend, maar daar koop je natuurlijk nog wel een keer een nieuwe voor. Het wordt pas vervelend op het moment dat je ook je waardevolle spullen kwijt bent, zoals je telefoon en pasjes. Alleen het aanvragen van een nieuw paspoort of rijbewijs kost namelijk al klauwen met geld om over een nieuwe telefoon nog maar te zwijgen. Je doet er daarom dan ook verstandig aan om je telefoon in je zak te houden en ook het liefst je pasjes, sleutels en andere belangrijke spullen niet in je tas mee te nemen. Mocht je tas om wat voor reden dan ook, toch worden gestolen, dan heb je in ieder geval nog wel een telefoon en geld om je te kunnen redden.

Kies voor een antidiefstal tas

Tassen zijn er in allerlei soorten en maten. Zo zijn er dus ook tassen die extra bestand zijn tegen diefstal. Deze tassen zijn namelijk zo ontworpen, dat het open krijgen van de rits niet zomaar even lukt. Natuurlijk kan de tas dan nog altijd van je worden ontvreemd, maar toegang ertoe krijgen terwijl jij de tas op je rug hebt, is eigenlijk onmogelijk.

Foto's