Bad Nieuweschans – Duitsland laat er geen gras over groeien: de aangekondigde grenscontroles zijn stipt om middernacht begonnen. De Bundespolizei had de grensovergang op de A7 bij Bad Nieuweschans op zondagavond al helemaal in gereedheid gebracht.

Alle verkeer dat over de A7 naar Duitsland wilde, werd op zondagavond al van de snelweg geleid richting de verzorgingsplaats. Daar vinden met ingang van maandag paspoortcontroles plaats meldt Rtvnoord.

Foto's

Deel dit artikel