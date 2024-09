Weet jij meer over een explosie in Winschoten?

Winschoten – Een explosief heeft vrijdagavond rond elf uur forse schade veroorzaakt aan een woning aan de Boschsingel in Winschoten. Een aantal ramen sneuvelde en de glasscherven lagen tot ver in de woonkamer. De daders, waarschijnlijk enkele jongeren, zijn er via het Sterrebos vandoor gegaan.

Eerder die avond werd op een aantal plekken in Winschoten met (zwaar) vuurwerk geknald. Het zou kunnen zijn dat het om dezelfde jongeren gaat. De politie is zaterdagochtend met een buurtonderzoek begonnen. Mogelijk dat er buurtbewoners zijn met beelden op de deurbelcamera.

De explosie aan de Boschsingel was tot in de wijde omgeving te horen. Bewoners van de wijk zijn nog achter de daders aangerend maar hebben ze in de duisternis niet meer te pakken kunnen krijgen. Ze weten nog niet waarom de woning doelwit was maar vermoeden niet dat er een link ligt met de aanslagen rond het drugsgeweld vorig jaar.

Weet jij meer over de jongeren of over de explosie, dan horen we dat graag. Je kunt hun bereiken via 0900-8844. Blijf je liever anoniem, bel dan met Meld M.

Foto's