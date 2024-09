Musselkanaal – Aan de Ceressingel in Musselkanaal, vlak tegen Stadskanaal, is een drugspand gesloten door burgemeester Klaas Sloots. De woning is voor ruim drie maanden gesloten.

In de woning werden geen drugs gevonden, maar er werden meldingen gedaan van overlast en drugsgelateerde activiteiten. Dat meldt RTVNoord.nl

