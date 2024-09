Man(36) en man(60) aangehouden na foutparkeren en belediging bij Steakcafe aan de Rijksweg

Groningen – Woensdagavond was de politie kort aanwezig bij de Pop Dijkemaweg(bij Steakcafe Jantjes) dit in verband met fout geparkeerde voertuigen, dit gebeurd trouwens regelmatig dat gasten opzij staan geparkeerd(half op de stoep aan 1 van de zijkanten)



Invaliden kunnen er dan amper langs, en er is gewoon een stoplicht waar het al erg smal is constateerde de verslaggever die er vlakbij woont. Parkeren kan over het bruggetje aan de Timpweg of bij AH.

Tijdens een gesprek door de politie met personen die bij de voertuigen hoorden werden er herhaaldelijk beledigingen ge-uit, het escaleerde. Hierop is er besloten een 36-jarige man en 60-jarige man uit Groningen aan te houden. Daarna keerde de rust terug.

Foto's