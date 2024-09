Conducteur: ‘Agressie in trein wordt steeds erger en heftiger’

Groningen – ‘Het is verschrikkelijk en wordt steeds erger en heftiger in de trein.’ Het zijn de woorden van Ron Dijk, FNV’er en conducteur bij NS. Dijk staakte woensdagochtend, net als ander personeel in het openbaar vervoer. Het personeel hoopt dat het kabinet speciale regels voor mensen met een zwaar beroep in stand houdt.

Machinist of conducteur zijn is een zwaar beroep, betoogt Dijk. ‘Dat begint al met de dubbele onregelmatigheid die wij in ons werk hebben. Het gebeurt zomaar dat je in één week zowel ochtend-, dag- als avonddiensten hebt. Dan begin je maandag om 04.00 uur en kom je vrijdagnacht om 03.00 uur binnen op station Groningen.’ Lees verder op RTVNoord.nl

