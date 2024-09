Veel omrijden voor fietsers deze herfst in en rond Stadspark Groningen

Groningen – In de omgeving van het Stadspark en het Vrijheidsplein wordt het dit najaar op veel plekken omrijden voor fietsers. Voor de afrondende werkzaamheden aan het ringweg-project gaan een hoop fietspaden op de schop. Vanaf komende maandag moeten fietsers daarom rekening houden met een paar extra kilometers trappen. Dat meldt OOGTV.nl

Aannemerscombinatie Herepoort is nu nog druk bezig met werkzaamheden aan de dubbele rotonde op Corpus den Hoorn bij het Stadspark en het viaduct van de zuidelijke ringweg. Dit fietspad gaat komende maandagochtend om 8.00 uur weer open.

Komende maandag gaat Herepoort op verschillende plekken aan de slag. Tot en met eind oktober wordt er gewerkt aan een nieuwe bushalte bij de zuidkant van de dubbele rotonde. Die komt op de plek van de ‘vrije rechtsaffer’ bij de rotondes voor verkeer richting Drachten. Die wordt gesloopt, omdat de dubbele rotonde nu minder verkeer hoeft te verwerken. Dat heeft als consequentie voor fietsers dat kruising van het fietspad tussen de Piccardthoftunnel en de Laan Corpus den Hoorn tot en met eind oktober dicht is. Het fietsverkeer wordt omgeleid via het Stadspark door de Piccardthoftunnel, bij camping Stadspark.

De fietsonderdoorgang van de westelijke ringweg bij de Concourslaan wordt van 30 september tot 11 oktober afgesloten. Hier wordt aan de weg gesleuteld en er komt een faunapassage, een doorgang voor kleine dieren. Fietsers moeten de westelijke ringweg daarom gaan passeren bij Martiniplaza of bij de meubelboulevard aan de Peizerweg.

Het nieuwe fietspad onder het Vrijheidsplein is afgesloten vanaf volgende week vrijdag tot en met 8 november. Dat is nodig vanwege de herinrichting van de Expositielaan, de weg achter Martiniplaza. Fietsers worden hier omgeleid via de dubbele rotonde op de Laan Corpus de Hoorn.

