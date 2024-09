Geen bussen en treinen tot 08:00 uur, station was uitgestorven

Groningen – Ook in Groningen werd vanochtend korte tijd gestaakt, er reden tot acht uur geen treinen en bussen. De vakbonden willen het kabinet hiermee oproepen om werknemers in het ov eerder te laten stoppen met werken.

Het NS-personeel en het personeel van Arriva gingen pas om acht uur aan het werk. Ook het busvervoer van Qbuzz reed niet.

De bonden willen dat er een betere regeling komt voor mensen met zwaar werk. Die moeten eerder met pensioen kunnen. “Zelfs na acties van de politie, metaalwerkers en bouwvakkers weigert de regering haar verantwoordelijkheid te nemen,” zegt Henri Janssen, bestuurder FNV Spoor. “Kennelijk vinden de dames en heren politici het normaal dat mensen met een zwaar beroep die Nederland 24/7 mobiel houden niet gezond de eindstreep halen. Zij worden sneller chronisch ziek, arbeidsongeschikt en gaan zelfs veel sneller dood dan werknemers zonder zwaar beroep. En de regering laat ze in de steek.”

De bonden sluiten meer acties niet uit, als er geen betere regeling komt. “We beginnen in het ov nog mild,” zegt Eric Vermeulen, bestuurder FNV Stadsvervoer. “Maar als ook hierna de regering in gebreke blijft, zullen er in oktober stevigere acties door het ov-personeel worden georganiseerd.” Meldt Oogtv.

Foto's