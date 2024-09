Koninklijke Marechaussee treft 7 messen en 1 bijl aan bij grenscontrole

Bad Nieuweschans – De Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen donderdag een gezamenlijke controle gehouden op de grensovergang bij de A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans. De Koninklijke Marechaussee heeft deze controle uitgevoerd samen met de Douane en Belastingdienst. Tijdens deze actie controleerde de diensten personen die vanuit Duitsland naar Nederland reisden. De Koninklijke Marechaussee controleerde op identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. Dit doen ze om illegale migratie, mensensmokkel en identiteitsfraude tegen te gaan.

Drie personen waren niet in bezit van de juiste documenten om in Nederland te verblijven. Twee van hen mochten zelfstandig terugkeren richting Duitsland. Eén persoon is overgedragen naar de Duitse politie.

De Koninklijke Marechaussee heeft in één voertuig zeven messen, één bijl en één verfkrabber in beslag genomen. De bestuurder kon geen duidelijke verklaring afleggen waarom hij deze bij zijn bestuurderstoel had liggen. In het zelfde voertuig werden meerdere sloffen namaaksigaretten aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de Douane.

Foto's