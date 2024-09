Hoogkerk – Op de kruising Hoendiep/ Kerkstraat in Hoogkerk zijn dinsdagmiddag twee automobilisten in botsing gekomen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.

Hulpdiensten en een bergingswagen zijn ter plaatse gekomen, het kruispunt is vanwege het ongeluk dicht meldt Rtvnoord. Het is niet bekend hoe de betrokkenen eraan toe zijn. Poort was snel ter plaatse.

Foto's