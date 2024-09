Brand in leegstaand pand van UMCG, brand was snel uit, ook aanhoudingen (update)

Groningen- Bij het UMCG is maandagmiddag rond 15:45 uur een kleine brand uitgebroken. Bij het pand aan de Antonius Deusinglaan stonden mensen buiten te kijken.

Wat er precies in brand staat is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Het lijkt te gaan om een gebouw dat verbouwd of gesloopt wordt.

Update: Brand ontstaan in leegstaand pand, er was wat rookontwikkeling, de brand was snel geblust. De brandweer heeft geventileerd. Men gaat uit van brandstichting, er werden mensen aangehouden, de politie onderzoekt wat ze ermee te maken hebben.

