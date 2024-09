Brandweer Groningen organiseert open dag vandaag 14 september

Groningen – Op zaterdag 14 september organiseert Brandweer Groningen een open dag op de brandweerkazerne aan de Sontweg in de stad Groningen. Van 10.00 tot 16.00 uur opent de brandweer haar deuren voor jong en oud. Een dag vol spannende demonstraties, leerzame activiteiten en een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij de brandweer.

Tijdens de open dag vinden er diverse demonstraties plaats. Natuurlijk van het blussen van een brand, maar bezoekers kunnen ook zien hoe de brandweer te werk gaat bij een ongeval met een vrachtauto.

Daarnaast mogen bezoekers rondkijken in de werkplaats en kunnen ze alle brandweerwagens bewonderen. Verder is onder meer de Mobiele Commando Unit (MCU) van Veiligheidsregio Groningen te zien en is er een demonstratie in het duikbassin.

Ook voor de jongste bezoekers is er genoeg te doen. Zo kunnen ze stempels verzamelen voor een mooie verrassing of losgaan op de opblaasbare stormbaan. En wie durft mag zelf een brandje blussen onder begeleiding van ervaren brandweerlieden. Ten slotte kunnen kinderen kennismaken met de jeugdbrandweer.

Partners

We organiseren de open dag niet alleen. Ook onze partners zijn aanwezig: de Reddingsbrigade, ambulancedienst, politie, Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Lotus en Sanquin. Daarnaast is Buro Rij & Verkeersveiligheid aanwezig, waar bezoekers hun eigen rijgedrag kunnen ervaren.

Waar en bereikbaarheid

De open dag vindt plaats in en om de kazerne van Brandweer Groningen aan de Sontweg 10 in Groningen. We verwachten veel bezoekers. Daarom raden we mensen aan om met de fiets, bus of lopend te komen als dat kan. Als mensen toch met de auto komen dan kunnen ze parkeren bij de IKEA, aan de overzijde van de straat.

Zaterdagavond een verslag.

Foto's