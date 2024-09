Insluiping in woning Marum

Marum – Afgelopen donderdag 5 september 2024, omstreeks 17:30 uur, heeft er een insluiping plaatsgevonden aan de Hoornweg te Marum.

De dochter des huizes was thuis toen ze ineens lawaai beneden hoorde en onbekende stemmen. Zij heeft daarop 112 gebeld en lawaai gemaakt. Ze hoorde hierop mensen wegrennen. De dochter en vader, die op dat moment net thuis kwam, zijn hierop achter de verdachten, een man en een vrouw, aangerend.

Ze zagen dat de man en de vrouw in een blauwe Volkswagen Polo stapten die wegreed in de richting van het centrum van Marum. Mogelijk heeft iemand iets gezien van deze personen voor, tijdens of na de insluiping! Dan komen ze graag met u in contact. Dit kan via via 0900-8844. Anoniem mag ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl

Foto's