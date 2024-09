Groningen – De brug in de Oostersluisweg (de Oostersluisbrug Noord) is vanaf dinsdagochtend anderhalve dag afgesloten. Dat Meldt de Gemeente via X.

De stremming duurt van dinsdag 10 september 09.00 tot woensdag 11 september 18.00 uur. Het verkeer kan gebruik blijven maken van de brug in de weg Damsterdiep (de Oostersluisbrug Zuid).

Foto's

Deel dit artikel