Man (67) uit Grootegast verongelukt in Limburg

De man die zaterdagmiddag om het leven kwam bij een verkeersongeval in #Koningsbosch was een 67-jarige man uit Grootegast. Zijn 64-jarige echtgenote is met ernstig letsel opgenomen in het ziekenhuis. Politieonderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. pic.twitter.com/fPAXVIBrCK