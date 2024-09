Baby speelt met autosleutels en sluit zichzelf op

Groningen – Dat het werk van een politieagent afwisselend kan zijn, bleek zaterdagmiddag maar weer eens. Een surveillance-eenheid kreeg een melding dat in de zuidelijke wijken een baby zichzelf had opgesloten in een auto. dat meldt OOGTV.nl

De ouders waren even uitgestapt. “De baby had de sleutels gekregen waarmee vervolgens gespeeld werd”, schrijft de politie. “Daarbij drukte de baby per ongeluk op het knopje om de deuren te vergrendelen.” De ouders schakelden de hulpdiensten in omdat zij niet meer in de auto konden komen. “Met behulp van onze expertise is het gelukt om de deur te openen.”

De baby bleef ongedeerd. De ouders zullen naar alle waarschijnlijkheid volgende keer twee keer nadenken of ze de sleutels weer aan de baby geven.

