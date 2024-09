Straatroof bij Eelderwolde, getuigen gezocht

Eelderwolde – De politie onderzoekt een straatroof in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord? Uw informatie kan ons helpen!

De straatroof is gepleegd op donderdag 5 september 2024 tussen 19:30 uur en 20:00 uur in de omgeving van Ter Borchlaan te Groningen. Vluchtroute: Onbekend

Signalement: Twee personen op groene/donker gekleurde motorscooter.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

– Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?

– Verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

– Informatie/gegevens van andere getuigen die dit delict hebben gezien/gehoord?

– Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze roof, neemt u dan direct contact op met de politie via 09008844. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Registratienummer: 2024243203.

Foto's