Ongeval op de Barnflair West in Ter Apel, twee gewonden (update)

Ter Apel – Op de Barnflair West in Ter Apel is donderdagmiddag rond 14:35 uur bij een ongeval een auto op de zijkant terecht gekomen, de toedracht is nog onbekend, een omstander meldt dat de auto tegen een kei botste en toen kantelde.

De traumahelikopter kwam ter assistentie van de ambulancedienst. De brandweer is ter plaatse om de personen uit de auto te bevrijden. Het gaat om twee gewonden. Ook werden er zichtschermen geplaatst. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Een berger kwam voor afsleep. Nader info ontbreekt verder.

Foto's