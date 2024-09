Livestream hier tijdens officiële opening van de zuidelijke ringweg (video)

Groningen – Zondagmiddag 1 september om 17.30 uur start de officiële openingshandeling van de zuidelijke ringweg. Omdat er weinig plek is voor publiek, zenden we de opening live uit via onze website en op Facebook.

Het Openingsweekend De Ring is Rond lijkt een schot in de roos. Zaterdag hebben we een prachtige dag gehad met ongeveer 25.000 bezoekers lopend op de zuidelijke ringweg. Ook het RingFestival in Martiniplaza was goed bezocht. Zaterdagavond genoten 1500 buren en belangstellenden van een concert van het Noord Nederlands Orkest in Martiniplaza.

Sluitstuk van het openingsweekend is de officiële openingshandeling. De uitzending begint zondagmiddag ongeveer 17.30 uur en duurt vermoedelijk tot 18.30 uur. Daarna maken we alles gereed om de weg rond 20.00 uur vrij te geven voor het autoverkeer. Video hier.

