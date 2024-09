Fietser gewond bij verkeersongeluk Parkweg

Groningen – Bij een verkeersongeluk op de Parkweg is zaterdagavond een fietser gewond geraakt. Dat meldt Oogtv.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur op de kruising met de Rabenhauptstraat. Bij het ongeluk zijn een fietser en een scooterrijder op elkaar gebotst. Beide personen raakten gewond. Ambulancepersoneel heeft hen behandeld. De fietser is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De scooterrijder is na behandeling aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Deze persoon is overgebracht naar het politiebureau.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.

