Bekeuring voor bestuurder die met trekker over busbaan rijdt

Groningen – Politieagenten hebben vrijdagavond een trekkerbestuurder bekeurd vanwege het rijden over een busbaan. Dat meldt de politie op sociale media.

“De bestuurder had de busbaan genomen omdat hij de kortste route wilde”, schrijft de politie. De agenten zagen het gebeuren en besloten om het voertuig aan de kant te zetten. “De bestuurder heeft een bekeuring gekregen.” Uit het onderzoek bleek dat het om een gloednieuwe trekker ging. Dat gegeven zorgde niet voor coulance: “Het is sneu geld, maar het is wel een heel mooi voertuig.”

Busbanen mogen alleen gebruikt worden door stads- en lijnbussen en hulpverleningsvoertuigen. Wie er toch voor kiest om over een busbaan te rijden riskeert een boete. De boete voor het rijden op een busbaan kost je 180 euro.

Foto's